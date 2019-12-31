Чебоксары, , 15:17 — REGNUM В новогоднем поздравлении прокурора Чувашии Василия Пословского, помимо праздничных пожеланий, особое место уделено работе по погашению многомиллионной задолженности по заработной плате на «Чувашавтотрансе». Его новогоднее обращение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

В своём поздравлении прокурор Чувашии отмечает, что «в уходящем году плодотворная деятельность органов прокуратуры республики была неизменно направлена на неуклонное исполнение законодательства, защиту прав и свобод человека и гражданина, общества и государства».

«Отрадно осознавать, что в результате совместных усилий прокуратуры, органов государственной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов республики, непосредственно перед окончанием текущего года в полном объеме погашена многомиллионная задолженность по заработной плате перед работниками ГУП «Чувашавтотранс», — отмечается в поздравлении.

Василий Пословский уверен, что «добросовестность и чувство ответственности помогут нам и в наступающем 2020 году сделать много полезного для укрепления законности и правопорядка в республике». Он пожелал жителям Чувашии здоровья, счастья, удачи, «чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши дома»:

«Пусть грядущий год станет для вас годом новых свершений, оправдает все лучшие надежды и ожидания, придаст сил и энергии для плодотворного труда!»

Как сообщало ИА REGNUM, долги по зарплате перед почти 600 работниками «Чувашавтотранса» была полностью погашены после вмешательства правоохранительных и надзорных органов. Ранее на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело заведено по факту неправомерных действий со стороны должностных лиц органов государственной власти республики и «Чувашавтотранса».

Подробнее: Долги «Чувашавтотранса» по зарплате погашены после «силового» вмешательства