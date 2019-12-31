Рига, , 15:14 — REGNUM В ночь на 31 декабря в Латвии зарегистрировано 11 новых температурных максимумов. Об этом сообщает портал Diena.lv.

По данным журналистов, от + 5,9 С до + 7 С было отмечено в Айнажи, Алуксне, Екабпилсе, Мадоне, Риге, Руйене, Салдусе, Скривери, Вентспилсе, Зосены и Звейниециемсе. На Колке и Мерсрагсе столбики термометров поднялись до +8,3 С. И это тоже новые рекорды. В Риге было зафиксировано + 7,8 С, что выше на две десятых, чем в 1976 и 2016 годах. Но максимальный рекорд — 9,3 С в 2016 году устоял.

Отмечается, что в ближайшие две недели в стране ожидаются новые «температурные волны», которые будут чередоваться с более холодными периодами и сопровождаться осадками и сильным ветром.