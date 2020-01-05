Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве в рамках акции «Елочный круговорот» работает 379 точек приема новогодних елок на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Пункты открылись 5 января и продолжат работу до конца февраля. Список адресов пунктов приема опубликован на сайте департамента природопользования.

Москвичей призывают сдавать елки на утилизацию (чтобы деревья переработали в щепу) а не выкидывать их в обычные мусорные контейнеры. Щепу в дальнейшем используют в сельском хозяйстве, а также при благоустройстве улиц, обустройстве экологических троп. Кроме того, переработанные в щепу деревья смогут использовать в вольерах, где содержатся животные.

Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве с 2016 года. «Ее главная цель — грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к проблеме раздельного сбора отходов», — отметили в пресс-службе департамента природопользования.