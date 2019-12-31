Воронеж, , 15:03 — REGNUM Топ-5 главных скандалов, которые обсуждались в Воронежской области в 2019 году, предлагает читателям ИА REGNUM.

Начался год с бурного обсуждения судьбы здания Театра оперы и балета — одного из «видовых» зданий советской эпохи, которое неожиданно оказалось под угрозой сноса. Здание театра предложили демонтировать, чтобы на его месте построить новое, и эту идею даже поддержал ряд деятелей культуры. Однако предложение не понравилось простым горожанам, и быстро разгорелся скандал.

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Воронежцы выступили против сноса Театра оперы и балета

В ситуацию тогда вмешался глава региона Александр Гусев, который заверил — здание театра сносить никто не будет, однако его масштабно реконструируют, сохранив фасад.

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Ещё один громкий скандал, выведший регион в топ федеральной повестки, связан с ДТП, произошедшим в начале апреля. Авария не привела к тяжким последствиям для пострадавшего — курсанта местного филиала института МЧС, но продемонстрировала уязвимость системы контроля за водителями. Напомним, резонансное ДТП произошло 1 апреля: водитель автомобиля Mercedes сбил курсанта прямо рядом с вузом — молодой человек находился на тротуаре. После этого водитель развернул автомобиль и на большой скорости скрылся. Пострадавший, несмотря на сильный удар, как потом выяснилось, отделался не слишком серьёзными травмами. Авария могла бы остаться незамеченной СМИ и правоохранителями, если бы не попала на видеорегистратор припаркованного автобуса, а затем и в Сеть. Спустя несколько дней СК возбудил уголовное дело, причем по статье о покушении на убийство, по номерам установили и задержали подозреваемого — 45-летнего Вячеслава Д. И тут выяснилось очень много интересного. Обвиняемый оказался сыном высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения. Ещё на этапе выбора меры пресечения мать доказывала суду, а затем и журналистам, что её сын тяжело болен — он нездоров психически, а также плохо видит. Оказалось, что Вячеслав Д. действительно состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Впрочем, это не мешало мужчине водить машину в течение многих лет и даже успешно поменять права. Местные СМИ писали также о многочисленных нарушениях правил дорожного движения и неоплаченных штрафах, а в Сети появилось ещё одно видео, где мужчина, похожий на Д., на другом автомобиле Mercedes, грубо подрезает другую машину на дороге. Лишили его права на управление автомобилем лишь в июле 2019 года. Экспертиза признала Д. невменяемым, и в итоге суд отправил его на принудительное лечение.

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Но, пожалуй, самым крупным скандалом этого года в Воронеже стало повышение платы за проезд в общественном транспорте. Казалось бы, повышение тарифа — дело для властей обычное, и население уже должно было бы привыкнуть. Однако в этот раз против оказались не только воронежцы, для которых проезд в маршрутках вырос сразу на четыре (по безналичному расчёту) и на шесть (за наличные) рублей, но даже некоторые перевозчики. От анонса повышения до реального повышения прошло несколько месяцев: всё это время новый тариф обсуждался и согласовывался. При этом горожанам обещали кардинальные изменения в системе общественного транспорта, а перевозчикам сделали очередное предупреждение: подвижной состав должен быть полностью обновлён. Сделать это должны в течение трёх лет, а пока воронежцы платят за проезд во всё тех же разбитых автобусах. С введением нового тарифа вскрылась ещё одна проблема: с вводом дифференцированной оплаты воронежцы массово стали отказываться от оплаты наличными, и водители потеряли существенную часть «серого» заработка и на ряде маршрутов даже объявили забастовку.

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В Воронеже водители маршруток объявили забастовку

На звание ещё одного «скандала года» претендует история с празднованием юбилея Иосифа Сталина.

Торжество в честь 140-летия юбилея вождя народов решило провести воронежское отделение КПРФ, изначально планировалось собраться в Доме актёра. Однако после того, как на улицах города появились билборды с приглашением посетить мероприятие, резко против выступил целый ряд театральных деятелей. После этого руководство площадки отказало коммунистам в проведении мероприятия. Спустя недолгое время была найдена новая площадка — театр оперы и балета, где, по словам представителей КПРФ, согласились принять мероприятие. Однако руководитель театра СМИ заявил, что впервые об этом слышит. Третьей потенциальной площадкой проведения юбилея стал Воронежский университет инженерных технологий, но позже и здесь КПРФ отказали. Мероприятие в итоге провели — в ДК Железнодорожников.

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Наконец, замыкает топ-5 взрыв автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, прогремевший 26 декабря. Как установлено, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль Фролова и сработало в момент, когда глава района садился в автомобиль. Сам чиновник получил серьёзные ранения обеих ног. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, дело на расследование забрал центральный аппарат Следственного комитета. И хотя и следователи, и коллеги чиновника оказались крайне скупы на официальные комментарии, ссылаясь на интересы следствия, местные СМИ и эксперты сходятся во мнении, что наиболее вероятным поводом к покушению на Фролова стали земельные споры. Известно, что Рамонский район по стоимости земли может посоперничать с Воронежем — благодаря, с одной стороны, близости к областному центру, аэропорту и федеральной трассе «Дон», с другой стороны — прекрасной природе. СМИ даже назвали конкретного застройщика, у которого якобы имелись причины недовольства главой района, впрочем, в самой компании эти слухи опровергли.

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СКР возбудил дело о покушении на главу района Воронежской области