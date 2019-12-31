Париж, , 15:02 — REGNUM Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжатся в январе 2020 года, передает BFM TV.

Ожидается, что начало января 2020 года во Франции будет оживленным как в социальном, так и политическом плане.

В четверг, 2 января, состоится 29-я забастовка сотрудников общественного транспорта, которая станет самой продолжительной с 1987 года.

Затем во вторник, 7 января, правительство Франции намерено возобновить переговоры с социальными партнерами по пенсионной реформе.

Кроме того, Всеобщая конфедерация труда во Франции призвала заблокировать восемь нефтеперерабатывающих заводов на всей территории страны в течение трех дней с 7 по 10 января.

В середине декабря, после очередного бесплодного обмена мнениями между профсоюзами и правительством Франции, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинес призвал к новому национальному дню протестов 9 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в обращении к соотечественникам вечером 31 декабря президент Франции Эммануэль Макрон намерен объяснить необходимость пенсионной реформы.

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