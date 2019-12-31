Донецк, 31 декабря 2019, 15:08 — REGNUM Украинские спецслужбы поставили на поток ловлю «российских шпионов», заявила бывшая чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобождённая из украинского плена, сообщило 31 декабря «Донецкое агентство новостей».
По мнению Мастикашевой, «шпиономания» на Украине нужна пропагандистам для представления гражданской войны как «российской агрессии», то есть вмешательства внешних сил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее люди, освобождённые из украинского плена, рассказали, что сотрудники СБУ поручали «грязную работу», в частности пытки, представителям неонацистских украинских формирований.
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