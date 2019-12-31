Донецк, , 15:08 — REGNUM Украинские спецслужбы поставили на поток ловлю «российских шпионов», заявила бывшая чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобождённая из украинского плена, сообщило 31 декабря «Донецкое агентство новостей».

«В этом государстве происходит конфликт между людьми. Обычный человек, как водится, может стать «российским шпионом». Делается всё для того, чтобы втянуть в конфликт Россию, и показать это всему миру», — рассказала она о ситуации на Украине.

По мнению Мастикашевой, «шпиономания» на Украине нужна пропагандистам для представления гражданской войны как «российской агрессии», то есть вмешательства внешних сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее люди, освобождённые из украинского плена, рассказали, что сотрудники СБУ поручали «грязную работу», в частности пытки, представителям неонацистских украинских формирований.

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