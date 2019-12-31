Тайюань , Китай, , 14:56 — REGNUM Скоростная железная дорога, связывающая город Датун в провинции Шаньси с городом Сианем на северо-западе Китая, была запущена в эксплуатацию, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Строительство скоростной железной дороги Датун — Сиань длиной 859 км стартовало в 2009 году. Время поездки между городами теперь сократилось до шести часов с шестнадцати до запуска дороги.

Секция новой железной дороги между Сианем и Тайюанем, столицей провинции Шаньси, была запущена в эксплуатацию в 2014 году и уже успела принять порядка 93 млн пассажиров.

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