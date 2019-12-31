Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга передали часть полномочий по контролю над нестационарными объектами торговли районным администрациям. Постановления за подписью главы города опубликованы на сайте мэрии.

Теперь районные власти получат право на выдачу разрешение на установку киосков. В администрации будут поступать арендные платежи, которые пойдут в бюджет района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Александр Высокинский призвал вынести большинства нестационарных объектов торговли из центра города. «Чистку» должны провести к 2023 году.

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