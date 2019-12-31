Москва, , 14:51 — REGNUM Проект Фонда развития моногородов «Прошагай город» стал победителем конкурса городских проектов Агентства стратегических инициатив в рамках программы «100 городских лидеров». В феврале 2020 года проект представят на 10-м Всемирном форуме городов (World Urban Forum) в Абу-Даби.

«Проект «Прошагай город» вышел на международный уровень. В феврале у нас будет возможность показать проект всему миру. Мы гордимся этой победой. Уверена, скоро с нами начнут «шагать» и другие страны», — отметила заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева.

По результатам пользовательского голосования проект «Прошагай город» набрал наибольшее количество голосов. Всего на конкурс поступило свыше 150 проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Прошагай город» стартовал в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области. На сегодняшний день его участниками стали более 160 моногородов. Также к проекту подключились и крупные территории — Махачкала, Ярославль, Нижний Новгород. Всего порядка 10 городов. Проект направлен на развитие туризма и стимулирование развития МСП.

Напомним, World Urban Forum является основной площадкой по обсуждению вопросов городского развития. Мероприятие собирает тысячи участников из сотен городов мира.