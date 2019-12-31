Москва, 31 декабря 2019, 14:51 — REGNUM Проект Фонда развития моногородов «Прошагай город» стал победителем конкурса городских проектов Агентства стратегических инициатив в рамках программы «100 городских лидеров». В феврале 2020 года проект представят на 10-м Всемирном форуме городов (World Urban Forum) в Абу-Даби.
По результатам пользовательского голосования проект «Прошагай город» набрал наибольшее количество голосов. Всего на конкурс поступило свыше 150 проектов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Прошагай город» стартовал в феврале 2019 года в моногороде Сатка Челябинской области. На сегодняшний день его участниками стали более 160 моногородов. Также к проекту подключились и крупные территории — Махачкала, Ярославль, Нижний Новгород. Всего порядка 10 городов. Проект направлен на развитие туризма и стимулирование развития МСП.
Напомним, World Urban Forum является основной площадкой по обсуждению вопросов городского развития. Мероприятие собирает тысячи участников из сотен городов мира.