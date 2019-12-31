Брянск, , 14:48 — REGNUM Десятки объектов социальной сферы было сдано в эксплуатацию в Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Регион по оценке администрации президента РФ занимает 24 место, благодаря чему получит грант на сумму более миллиарда рублей за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти по итогам 2019 года среди регионов Центрального федерального округа.

В течение года в регионе было сдано семь детских садов, как пристроек, так и полноценных зданий, рассчитанных на сотни детей. Для школьников в рамках нацпроекта «Образование» в Брянске открыт детский технопарк «Кванториум», на очереди подобный объект в Клинцах.

В Клинцовской центральной городской больнице открылось отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Высокотехнологичную медпомощь жители Клинцов и Клинцовского района, а также юго-западных районов области будут получать в центральной городской больнице бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Под Новый год в селе Супонево сдали в эксплуатацию новую поликлинику, строительство которой планировалось начать ещё в 2012 году. В 2013 году был заложен фундамент, но стройка была заморожена из-за отсутствия денег. В 2018 году на достройку объекта из областного бюджета было выделено более 150 млн рублей.

В Комаричах и Стародубе открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы. В Брянске началось строительство масштабного спортивного объекта — Дворца единоборств. Как отмечают региональные власти, необходимость возведения назрела давно, поскольку самбо и дзюдо являются базовыми видами спорта в области, среди 64 спортивных федераций 13 осуществляют свою деятельность по различным видам единоборств.

В день 75-летия Брянской области было открыто движение по Первомайскому мосту, соединяющему два крупнейших района Брянска — Бежицкий и Советский. Его построили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году началось строительство новой автомобильной дороги — защитной дамбы Брянск-I — Брянск-II. Эта трасса обеспечит удобную транспортную связь между районами города, ликвидирует заторы в центре. Кроме того, в Брянске ведётся строительство трёх новых мостов: Литейного, моста через Снежку и моста через Десну по объездной дороге.

В 2019 году возродился Успенский собор Свенского Успенского мужского монастыря. Чин великого освящения храма совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Успенский собор возрождали всем миром на протяжении восьми лет.

После масштабной реконструкции в Брянске открылся Дворец культуры БМЗ, парк «Майский», а в Клинцах — сквер имени Н. А. Щорса. Всего за последние три года в Брянской области было обновлено 63 общественные территории.

Крупнейший производитель основных видов мяса в России АПХ «Мираторг» открыл высокотехнологичное кожевенное производство стоимостью свыше 3,4 млрд рублей в Выгоничском районе Брянской области. Линия первичной переработки входит в состав комплекса по убою и переработке КРС мощностью 100 голов в час. В регионе в 2019 году начали производить моцареллу — современное оборудование установили в новом цеху завода «Умалат» в Севске. Благодаря инвестпроекту здесь также построили современные очистные сооружения, которые решают вопрос с очистными сооружениями города. Тепличный гигант появился в селе Журиничи. На открытии комбината министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что «мощность комплекса достаточно серьёзная для Брянской области, на 76% увеличится выпуск овощей закрытого грунта, порядка пяти тысяч тонн продукции будет производиться ежегодно». Теперь в регионе будет производиться 11 тысяч тонн овощей закрытого грунта, часть из которых станут отправлять на реализацию в другие субъекты.