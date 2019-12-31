Магнитогорск, Челябинская область, , 14:45 — REGNUM В преддверии Нового года губернатор Алексей Текслер во время своего визита в Магнитогорск открыл новый детский сад по улице Доменщиков, 28/1. Еще в апреле, Алексей Текслер принял решение выделить деньги из областного бюджета на реконструкцию детсада. На утреннике губернатор и его супруга поздравили ребят и их родителей.

«Дорогие ребята, дорогие родители! На Новый год принято дарить подарки, и я считаю, что мы с вами присутствуем на самом замечательном мероприятии года — открытии детского сада. Я рад и горд, что мы с вами открываем «старый новый» детский сад, потому что исторически это здание было детским садом, которое почти 20 лет не использовалось по назначению. Когда я приехал в Магнитогорск, мы с мэром обсуждали, что можно сделать сейчас полезного для города, и он показал мне это здание, которое, по сути, было заброшенным», — отметил Алексей Текслер. Автор

По его словам, тогда же выделили средства, чтобы сделать сад в этом году, потому что в этом микрорайоне была очередь порядка ста человек. Еще было открыто несколько групп для детей до трех лет. Он добавил, что стоит задача по решению в регионе проблемы с местами, и сейчас власти движутся в этом направлении. Супруга губернатора Ирина Текслер тоже поздравила всех присутствующих с грядущим праздником и представила подарок — интерактивные экраны с обучающими играми.