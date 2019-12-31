Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2019, 14:45 — REGNUM В преддверии Нового года губернатор Алексей Текслер во время своего визита в Магнитогорск открыл новый детский сад по улице Доменщиков, 28/1. Еще в апреле, Алексей Текслер принял решение выделить деньги из областного бюджета на реконструкцию детсада. На утреннике губернатор и его супруга поздравили ребят и их родителей.
По его словам, тогда же выделили средства, чтобы сделать сад в этом году, потому что в этом микрорайоне была очередь порядка ста человек. Еще было открыто несколько групп для детей до трех лет. Он добавил, что стоит задача по решению в регионе проблемы с местами, и сейчас власти движутся в этом направлении. Супруга губернатора Ирина Текслер тоже поздравила всех присутствующих с грядущим праздником и представила подарок — интерактивные экраны с обучающими играми.