Москва, , 14:33 — REGNUM Интервью с Андреем Аршавиным, встреча с Хабибом Нурмагомедовым и поездка в кабине машиниста поезда — победители и наставники конкурса «Лидеры России» исполнили более сотни желаний детей.

В преддверии Нового года финалисты, победители и наставники конкурса «Лидеры России» исполнили сотни желаний детей в рамках добровольческой акции «Елка желаний», организованной Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытки с мечтами детей из разных регионов страны 200 победителей первого и второго сезонов конкурса «Лидеры России» собрали на «Ёлке желаний», которая стартовала на общем собрании клуба «Эльбрус» (сообщества победителей конкурса) 28 ноября в Москве. В рамках акции в период с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года планируется исполнить 2000 заветных желаний детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся без попечения родителей или в трудной жизненной ситуации.

Среди записок на «Ёлке желаний» были мечты о книгах, компьютере, велосипеде, синтезаторе, гитаре. Были и такие пожелания детей, как посетить цирк, побывать на гонках и на эфире телеканала МатчТВ, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, а также с актерами из фильма «Чернобыль» и т.д.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, советник Генерального директора ПАО «Россети» Николай Парфентьев исполнил желание 12-летнего Ромы из Белгорода, которой болен саркомой. Мальчик мечтал о металлоискателе, чтобы найти мамину серёжку, а потом вместе с братом искать клады.

«Ёлка желаний» — удачная акция. На мой взгляд, она не про материальные блага, а про открытые горизонты. Интересно, когда мечта ребенка не «хочу телефон», а глубинное желание, направленное на саморазвитие и познание мира. Пока Рома не отыскал мамину сережку, но уверен, как снег сойдет, обязательно найдет. Главное, что он стал реже сидеть за компьютером и чаще гулять на природе с братом, играя в поиски сокровищ. Для здоровья Ромы — это очень хорошо», — рассказал Николай Парфентьев.

Побывать в Цирке — такая мечта была у 10-летней Полины Кукушкиной из г. Лысково Нижегородской области. Когда девочке было чуть больше года, ей поставили диагноз ДЦП. Большую часть времени она проводит дома. Полина очень дружелюбная девочка и ей крайне не хватает впечатлений. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., инвестиционный директор «Роснано» Антон Урусов подарил ей и ее родителям поездку в Москву, посещение Цирка братьев Запашных и Кремлевской елки.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., финансовый директор World Class Михаил Лойко исполнил желание мальчика Ярослава из Краснодарского края, который очень хотел встретиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Это добрый Федеральный проект, в котором дети делятся своими сокровенными мечтами, порой сложно исполнимыми для них в силу ряда причин. Возможность выйти на команду Хабиба, чтобы организовать встречу, я искал две недели. И вот звезды сошлись, чтобы детская мечта осуществилась! Если вы хотите пережить непередаваемые эмоции и воплотить в жизнь мечту маленького человека, который что-то очень сильно хочет, но не имеет возможности получить, присоединяйтесь к проекту «Елка желаний», — сказал Михаил Лойко.

«Лидеры России» из Ростовской области поздравляли детей своего региона весь день, до самого позднего вечера. 13-летнему Родиону Петькову вручили долгожданный подарок — смартфон. У мальчика проблемы со здоровьем, поэтому мама посвящает все свое время ему, не имея возможности работать, и не может позволить столь дорогие подарки. 16-летний Артём Некрасов стал обладателем набора книг по фантастике. В детстве мальчика сбила машина, что спровоцировало тяжелую форму эпилепсии. Из-за болезни он ограничен в пространстве и в общении. Кроме того, ему нельзя смотреть телевизор, и книги — его любимое развлечение, а также способ узнать мир. Осуществилось желание и 6-летнего Володи Афанасьева, мечтающего о ноутбуке. Вова хочет стать ученым, а для начала пойти в школу. Недавно он пережил операцию на ноги и сейчас начинаются его первые долгожданные шаги. Сбылась мечта также у маленькой Леры из Таганрога, страдающей ДЦП. Девочка получила синтезатор.

«Эмоции детей при вручении настолько яркие и настоящие, что нет слов, чтобы описать радость на душе! Каждый взрослый может стать волшебником с помощью сайта ЕлкаЖеланий. рф», — поделился впечатлениями победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., советник Губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

«Лидеры России» исполнили целую серию желаний детей с ограниченными возможностями здоровья по всей стране. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра Алена Гейдт подарила Вике из Первоуральска трехколёсный розовый велосипед; самый молодой победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., генеральный директор АО «Корпорация развития Оренбургской области» Игнат Петухов исполнил мечту 4-летнего Димы об электронном роботе, с которым он мог бы играть и изучать цифры; победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., директор интеллектуальных систем управления компании «Связной» (ООО «Сеть Связной») Алексей Каширин подарил Алене из Томской области детскую кухню, а победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., начальник технологической службы Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев осуществил мечту 6-летнего Антона Прокудина прокатиться в кабине машиниста поезда.

Маленькая Вика Дубина (4.5 года) из Пятигорска, а вместе с ней около пятидесяти мальчиков и девочек из Ставропольской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов «С верой в сердце» мечтали о крайне нужном и полезном для развития подарке — синтезаторе, который необходим для занятий специальной музыкальной терапией. Как говорит Ольга, мама Вики, они не думали, что этому желанию ребенка удастся сбыться скоро, поскольку оборудование весьма дорогостоящее и не совсем по карману многодетной семье. Их желание исполнили победители конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г. Илья Пылаев и Артур Инджиев.

«Искренне призываю всех, кто может и готов помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, как можно скорее это сделать. Особенно в свете грядущих новогодних праздников. И так, по крупицам, мы, если будем действовать однонаправленно и сообща, непременно сделаем этот мир добрее, а наше подрастающее поколение — счастливее», — говорит Артур Инджиев.

Мечты детей исполняют не только победители, но и наставники конкурса «Лидеры России». К примеру, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков осуществил мечту 15-летнего журналиста из Пензы Артема Зацепина, родившегося с диагнозом Детский церебральный паралич. Юноша грезил оказаться на Матч ТВ и посмотреть, как работает спортивное телевидение. И Артем не просто побывал по ту сторону телеэкрана, но даже взял интервью у своего кумира — футболиста Андрея Аршавина.

«Прошло интервью профессионально. Артем даже уверенно мне руку пожал. Мне отвечать было легко, даже нежели бы я отвечал взрослому человеку. Все прошло удачно. Артем — молодец!», — отметил обладатель кубка УЕФА, трехкратный чемпион России Андрей Аршавин.

Наставник конкурса «Лидеры России», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин помог исполнить заветное желание 17-летнего нижегородца Кирилла Питерина, мечтающего посидеть в кабине военного самолета и полетать в качестве пассажира. Губернатор сразу же связался с директором завода «Сокол» Владимиром Семёновым, чтобы участник проекта как можно скорее мог познакомиться с авиационной техникой. На авиапредприятии Кирилл Питерин увидел модернизированный самолет МИГ-31. Летчик-испытатель Сергей Кара рассказал Кириллу об основах управления самолетом, устройстве кабины, поделился личным опытом.

«У Кирилла — прекрасные желания. В свое время люди с такими же мечтами стояли у истоков авиации, изобретали и лично испытывали самолеты. Навсегда в историю вошли уроженцы нашего региона — Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Гордостью области является авиазавод «Сокол», где создают боевые машины, известные во всем мире. Надеюсь, что Кирилл продолжит развиваться в направлении техники и авиации. У нас в регионе есть все возможности, чтобы получить профильное образование и работать в этой важнейшей отрасли», — отметил Глеб Никитин.

Президент Татарстана, наставник конкурса «Лидеры России» Рустам Минниханов тоже исполнил несколько необычных желаний детей Республики. Так, шестилетний Данис из Елабуги загадал побывать в пожарной части. Для мальчика, его мамы и четырехлетнего брата спасатели провели обзорную экскурсию по пожарной части № 75 Федеральной противопожарной службы. Гости увидели технику и вооружение пожарных, также побывали на месте водителя пожарной автоцистерны. Кроме того, Данис не только порулил, но и опробовал сигнальную громкоговорящую установку, с помощью которой поздравил маму с Новым годом. В завершение встречи огнеборцы, как настоящие Деды Морозы, подарили юным гостям уменьшенную копию пожарной автолестницы, а Данису — золотую пожарную каску.

Также Рустам Минниханов исполнил мечту одиннадцатилетнего Амирхана Садыкова из Казани, который перед Новым годом загадал вместе со старшей сестрой полетать на вертолете.

Президенту Республики Татарстан еще предстоит исполнить желание Айгуль Хайруллиной из Чистополя, которая давно мечтала побывать на матче хоккейного клуба «Ак Барс» и пообщаться с хоккеистами. Ее желание будет исполнено в наступающем году.

Наставник конкурса «Лидеры России», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов помог исполнить новогодние мечты участников благотворительной акции «Ёлка желаний». Троих юных петербуржцев пригласили за подарками в Смольный. Артём Торопов получил долгожданный набор для творчества, Михаил Дияшин — персональный компьютер, а Ярослав Перминов — сертификат на поездку-впечатление на гоночном такси с профессиональным водителем, а также гоночный автомобиль в миниатюре.

Еще одну мечту с кремлевской «Елки желаний» исполнил наставник конкурса «Лидеры России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 8-летняя Полина Гуськова получила ноутбук. В целом, в Самарской области в этом году более 3 тысяч открыток с желаниями стали украшениями для 65 местных ёлок.

«Я встречался с людьми разных специальностей и разного достатка, которые с удовольствием откликнулись и участвуют в «Ёлках желаний» Самарской области, помогая детям реализовать их мечты. Благодарю всех жителей, кто принял участие в «Ёлке желаний». Я рад том, что количество людей, которые хотят творить добро, растет с каждым годом», — губернатор Дмитрий Азаров.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России», губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил новогоднее желание Вани Рожкова и подарил ему гитару.

«Его письмо мне досталось с «елки желаний». Ваня живет в Тындинском социально-реабилитационном центре. Как он сам написал, он увлекается «игранием на гитаре» и мечтает о таком подарке на Новый год. Более пятисот детей из приютов и интернатов получат подарки от Деда Мороза. Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на эту добрую акцию и порадует детей к празднику», — сказал губернатор Василий Орлов.

Исполнить мечту может любой желающий. Для этого необходимо снять записку с одной из «Елки желаний», которые установлены в различных государственных организациях, на форумах и офисах компаний-партнеров проекта, таких как: Международный форум добровольцев, Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Государственная Дума РФ, Совет федерации РФ, Мэрия Москвы, Администрации субъектов РФ, ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ПАО «Норникель», ПАО «Ростелеком», ПАО «Интер РАО», ПАО «Сибур-холдинг», ПАО АФК «Система», СТС Медиа, АО «Газпром-Медиа Холдинг», «Mail.ru Group», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Российские железные дороги» и других.

Акция организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, который исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2020 году Владимир Путин снова принял участие в акции и 24 декабря исполнил мечту 10-летнего Андрея Кочетова из г. Будённовска Ставропольского края. Мальчик вместе с мамой посетил Красную поляну в Сочи, побывал на канатной дороге, прокатился на горных лыжах и пообщался по телефону с Президентом России.

Благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств. Они дарят волшебство и веру в чудо: среди потенциальных подарков — книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.

За прошедший год в рамках проекта «Мечтай со мной» и акции «Елка желаний» были исполнены 2283 детские мечты. На текущий момент в работе проводимой акции «Елка желаний» более 7500 детских пожеланий по всей стране.