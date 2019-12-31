Псков, , 14:32 — REGNUM Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с новым 2020 годом, отметив, что «наступление Нового года — не просто добрый и светлый праздник, это объединяющее всех нас событие, которое связано с верой во всё лучшее». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своём поздравлении спикер псковского парламента отметил, что 2020 год будет високосным.

«Мы всегда ждём чуда, и оно обязательно будет, если наши новогодние желания станут мотивацией для созидательной работы на протяжении последующих 366 дней», — говорится в поздравлении.

Александр Котов уверен, что «если каждый из нас приложит усилия, чтобы стать хотя бы чуть-чуть лучше, то и мир вокруг обязательно изменится к лучшему».