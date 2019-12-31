Москва, , 14:32 — REGNUM Гражданам России, которые в ближайшее время планируют посетить Китай, необходимо учитывать сложившуюся в КНР ситуацию с заболеваемостью пневмонией. Об этом 31 декабря туристов предупредили специалисты Роспотребнадзора.

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«На данный момент официальные комментарии Всемирной организации здравоохранения по данной ситуации отсутствуют, — говорится в сообщении. — Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. По информации муниципального департамента здравоохранения, случаев передачи вируса от человека человеку не установлено. Все заболевшие изолированы, в отношении контактных организовано медицинское наблюдение.

В Ухань уже прибыла группа экспертов. Специалисты проведут эпидемиологическое расследование, а также организуют комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.