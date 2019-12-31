Великий Новгород, , 14:26 — REGNUM Новгородское управление ГИБДД сегодня, 31 декабря, выступило с обращением, в котором поздравило всех жителей региона с наступающим 2020 годом и напомнило о безопасности на дорогах в новогодние праздники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Несмотря на то, что по итогам 2019 года на дорогах области отмечается снижение всех основных показателей аварийности, особую обеспокоенность вызывают дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездами на пешеходов. В 58% случаев подобные ДТП происходят по вине водителей транспортных средств», — отметили в Госавтоинспекции по региону, призвав водителей быть внимательными и заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Новгородские дорожные инспекторы также напомнили, что самыми незащищёнными и уязвимыми на дорогах остаются дети: в Новгородской области более 50% пострадавших в ДТП несовершеннолетних — это пассажиры транспортных средств.

«Ребёнок-пассажир не способен повлиять на дорожную ситуацию, ответственность за его жизнь и здоровье несут взрослые, которые зачастую пренебрегают правилами дорожного движения», — отметили в управлении.

В новгородской Госавтоинспекции напомнили о главной цели «Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года» — нулевой смертности в ДТП ‑ и призвали участников дорожного движения к уважительному отношению друг к другу.

«Пусть вам неизменно сопутствует удача в пути, а культурное поведение на дороге станет залогом нашей общей безопасности. В новом году желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и безопасных дорог!» — отмечается в обращении.