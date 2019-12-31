Москва, , 14:26 — REGNUM Право выбора красивых автомобильных номеров российские водители могут получить к январю 2021 года. Об этом говорится в уведомлении Минэкономразвития о подготовке поправок в Налоговый кодекс, которое размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В уведомлении говорится, что в настоящее время владельцу автомобиля выдают регистрационный номер по порядку, и у него нет возможности выбирать сочетание цифр и букв. Вместе с тем международный опыт говорит об успешном законодательном регулировании этого вопроса.

Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», принятый в августе 2018 года, позволил провести работу над законодательным закреплением возможности выбора номеров.

Ожидается, что проект нормативного правового акта вступит в силу в январе 2021 года.

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