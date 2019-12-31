Москва, 31 декабря 2019, 14:21 — REGNUM В отношении «Фризиума» и ряда противоэпилептических наркотических препаратов используется новый механизм. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщается на сайте Минздрава РФ.
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Это механизм, по которому правительство РФ получает право закупать незарегистрированные в России препараты до их регистрации в стране, по решению врачебных комиссий.
По ее словам, очередная партия противоэпилептических наркотических лекарств поступит в России уже в I квартале 2020 года. Все препараты будут переданы регионам для передачи пациентам.
Как сообщало ИА REGNUM, первая партия лекарства для детей больных эпилепсией «Фризиум» поступило в Россию в конце октября 2019 года.
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