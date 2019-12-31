Куньмин, Китай, , 14:10 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двоих подозреваемых и изъяла 114,72 кг наркотиков, сообщает агентство Синьхуа.

После пяти часов поисков полиция обнаружила в городе Цзинхун на границе с Мьянмой в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе 10 коробок наркотиков в 2400 коробках бананов во время проверки грузовика с бананами из Мьянмы. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция является форпостом Китая в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.