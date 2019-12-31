Москва, , 14:05 — REGNUM Наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у жителей России будет салат «Оливье» (73%), свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, еще 65% поставят на стол мандарины (65%), салат «Селедка под шубой» (60%), холодец (38%) икру (31%), оливки (23%), салаты «Цезарь» (18%) и «Греческий» (15%). Также граждане планируют поставить заливную рыбу (15%), креветки (11%) и другие блюда.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роспотребнадзора, любым салатом можно отравиться, если неправильно хранить это блюдо. Срок годности салата зависит от рецепта, так как входящие в его состав ингредиенты портятся с разной скоростью. Ускоряет процессы размножения микробов добавление в салат майонеза или другого соуса.

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