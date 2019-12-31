Сеул, , 14:02 — REGNUM Южнокорейский конгломерат CJ Group выделил средства на стипендии 100 учащимся в начальной, средней и старшей школах, а также студентам ВУЗов во вьетнамской провинции Лам Донг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стипендия в размере 23 млн вон (~$20 тыс.) была присуждена выдающимся студентам и школьникам из малообеспеченных семей.

Известно, что церемония вручения стипендий состоялась 27 декабря в административном центре провинции. В ней приняли участие около 200 человек, включая представителей международного и вьетнамского подразделений CJ Group, а также студенты, школьники и их родители.

Отметим, что представители CJ Group предоставляют стипендии учащимся во вьетнамской провинции Лам Донг с 2013 года