Москва, , 12:52 — REGNUM Центр профориентации Московского метрополитена на станции «Выставочная» Филевской линии в новогодние каникулы будет работать с 3 по 6 января. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В Центре можно будет воспользоваться тренажерами, имитирующими настоящие поезда метро, а также осмотреть коллекцию экспонатов, связанных с историей метрополитена столицы.

С 3 по 6 января Центр профориентации будет работать с 10:00 до 18:00. С 9 января — в обычном режиме.