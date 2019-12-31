Нарьян-Мар, , 13:54 — REGNUM Губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский поздравил жителей округа с наступающим Новым годом и поблагодарил их за поддержку:

«Щедрая на природные богатства ненецкая земля вступает в Новый год с уверенностью, что в будущем все мы, живущие здесь, продолжим ежедневно трудиться на благо любимого округа и России. Через взаимную поддержку, рождение новых идей и замыслов, продолжение и, конечно, успешное завершение начатых проектов. Мы с вами уже многое сделали, и это только начало пути, впереди ещё больше работы. И только за готовностью идти вперёд последуют наши общие новые успехи и победы. Я благодарен всем, кто в уходящем году не говорил, а делал, помогая, вдохновлял, делился опытом и учился сам! Всех с праздником, друзья, с наступающим Новым годом! PS. А кто так и не дождался новогоднего снега, ответственно заявляю: вам — к нам))», — написал Цыбульский на своей странице «Вконтакте».