Уфа, , 14:07 — REGNUM Присяжные в Уфе признали двух мужчин виновными в покушении на заказное убийство. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в октябре 2017 года в подземном гараже жилого дома по улице Мингажева в своей автомашине бы обнаружен 40-летний предприниматель с огнестрельными ранениями. Мужчина остался жив, поскольку ему была вовремя оказана медицинская помощь. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Благодаря грамотной работе сотрудников полиции и криминалистов, был установлен 43-летний мужчина, подозреваемый в исполнении убийства. Отмечается, что свою вину подозреваемый признал. Мужчина пояснил, что совершил преступление по найму и указал на подозреваемых в соучастии в убийстве, которые были арестованы.

Отмечается, что свою вину обвиняемые не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных.

Коллегия присяжных единогласно сделала вывод о виновности подсудимых. При этом присяжные не нашли никаких оснований, на основании которым подсудимые заслуживают снисхождения.

Сообщается, что суд назначит наказание подсудимым на основании вердикта присяжных. Суд приговорил киллера к восьми годам колонии строгого режима.

Отмечается, что уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство.