Тбилиси, , 14:01 — REGNUM Поздравление с Новым годом и призыв не приводить детей к зданию парламента Грузии в Тбилиси разместил 31 декабря на своей странице в соцсети Facebook Малхаз Мачаликашвили, отец убитого в ходе контртеррористической операции в Панкисском ущелье Темирлана.

«В первую очередь, поздравляю всех с наступающим 2020 годом. Я Малхаз (Ваха) Мачаликашвили, в отличие от должностных лиц «Грузинской мечты», люблю детей и борюсь за них, — написал Мачаликашвили. — Моя просьба будет такой, не приводите детей к парламенту. Я стою там на улице уже третий год и требую, чтобы мне сказали, кто убийца моего сына».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 31 декабря правоохранители совместно с уборщиками снесли палаточный город протестующих разбитый возле стен грузинского парламента. На том месте были установлены детские аттракционы.

Напоминаем также, согласно официальной версии, Темирлан Мачаликашвили в 2017 году во время спецоперации правоохранителей пытался оказать им сопротивление и привести в действие боевую гранату. Малхаз Мачаликашвили утверждает, что его сын был убит во сне.

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