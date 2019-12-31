Москва, , 13:50 — REGNUM Следователи ходатайствуют о продлении домашнего ареста для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви. Об этом сообщила 31 декабря пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Ходатайство поступило в суд, оно будет рассматриваться 9 января. Следствие просит оставить Калви под домашним арестом до 13 февраля, а также продлить домашний арест партнеру компании по индустрии финансового сектора, французу Филиппу Дельпалю.

На ту же дату назначено рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста другим фигурантам дела — экс-председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову. Днём позже суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении ещё трёх фигурантов.

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении следствия по делу Baring Vostok стало известно 27 декабря. Речь идёт о похищении путём растраты 2,5 млрд рублей. Калви и Дельпаль находятся под домашним арестом с февраля 2019 года.

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