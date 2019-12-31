Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали в международном терминале аэропорта «Пулково» генерального директора петербургского торгового дома «Интерторг» (сети Spar и «Семья»), который пытался покинуть страну, не выплатив зарплату сотрудникам.

Напомним, «Интерторг» задолжал поставщикам почти 4 млрд рублей. В конце 2019 года почти все магазины торговых сетей, которыми владела компания, закрылись, а сотрудники, оставшись без зарплаты, начали устраивать массовые акции прямо в оставшихся торговых точках.

По данным издания «Фонтанка», в «Пулково» задержан и доставлен в отдел полиции Московского района для дачи объяснений генеральный директор ТД «Интерторг» 50-летний Мушвиг Абдуллаев.

В ночь на 31 декабря он пытался вылететь в Дубай (ОАЭ), несмотря на то, что сотни сотрудников магазинов так и не получили свои зарплаты за два месяца, хотя им обещали выплатить всё 30 декабря.

В итоге перед Новым годом без денег остались около 500 бывших сотрудников торговых сетей, а общая сумма долга перед ними составила 10 млн рублей.

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