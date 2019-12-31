Калуга, , 13:44 — REGNUM Калужским районным судом 37-летний мужчина признан виновным в организации преступной группы по распространению наркотического средства — смеси «спайс», в крупном и особо крупном размерах и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Как установлено, ещё в сентябре 2015 года подсудимый вступил в преступный сговор с впоследствии осуждёнными соучастниками и занимался хранением и расфасовкой наркотиков в арендованном гараже в подмосковном городе Пушкино с целью сбыта потребителям Калужской области. В ходе обысков по месту проживания злоумышленников, а также в личном автомобиле одного из них и в гараже полицейскими обнаружены и изъяты крупные партии наркотиков. Затем четыре года осужденный скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск, но был задержан и предстал перед судом.

По словам начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Обнинску Станислава Сирыка, с начала 2019 года полицейскими было раскрыто в городе 154 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Установлены каналы поставок и сбыта наркотиков, изъяты снюсы в точках продажи. Задержаны 29 иностранных граждан, занимающихся сбытом наркотиков и совершивших 76 преступлений.

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