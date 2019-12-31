Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Встречу с семьей помилованного в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили провела министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Важа Гаприндашвили, действительно, является героем современности, он это доказал всему народу. Тот факт, что он сегодня встречает Новый год вместе со своей семьей, является очень радостным и не только для его семьи, а и для всей Грузии», — приводятся слова Тикарадзе.

Он также заявила, что правительство Грузии всячески стремилось добиться освобождения доктора, осужденного в Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан за нарушение границы с Южной Осетии в ноябре. Впоследствии, несмотря на громкие заявления грузинской стороны и давления на международном уровне, врачу был вынесен обвинительный приговор. Суд установил ему наказание в виде лишения свободы на год и девять месяцев. Лишь после официального обращения Гаприндашвили к президенту Южной Осетии с просьбой о помиловании, глава республики распорядился удовлетворить прошение. В Грузии это называют «победой».

Читайте ранее в этом сюжете: Врач Гаприндашвили о своем освобождении: «Единство — великая сила»