Магас, , 16:15 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в преддверии Нового года проведал юную жительницу региона Аишу А., за судьбой которой и состоянием здоровья следила вся Россия. Семилетняя девочка, которую довела своими истязаниями до тяжелого состояния родная тетя, в настоящее время уже выписана из больницы и находится дома, в кругу семьи.

Как отметил Калиматов, в настоящее время не все проблемы со здоровьем уже позади, предстоит сделать еще много. Ребенку предстоит реабилитация. По словам адвоката семьи, ей «необходимо установить протез на правой руке, а с этим связано много медицинских процедур».

«Мы сделаем все, чтобы девочка получила необходимую заботу, которую заслужила», — заверил глава субъекта.

Махмуд-Али Калиматов оказал семье материальную помощь и вручил подарки.