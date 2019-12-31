Москва, , 13:28 — REGNUM Жителям Москвы напомнили, что для работы с профессиональной пиротехникой четвертого и пятого классов нужно специальное разрешение Департамента региональной безопасности, сообщается на портале мэра столицы.

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Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать простые правила запуска новогодних фейерверков. Так, нельзя запускать салюты вблизи жилых домов, в ветреную и ненастную погоду, рядом с деревьями и ЛЭП.

Запрещено поджигать фейерверки в руках и направлять их в сторону людей, они должны находиться на расстоянии 30−50 метров. Рядом с фейерверком нельзя курить и запускать пиротехнику в алкогольном опьянении.

Как сообщало ИА REGNUM, в каждом административном округе Москвы подготовят специальные площадки. Запустить новогодние фейерверки самостоятельно можно будет на 87 площадках.

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