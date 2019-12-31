Москва, , 13:26 — REGNUM В России на сегодняшний день существует дефицит педагогических работников. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Читайте также: При дефиците в 550 учителей, Бурятии потребуется ещё 900 человек

Глава федерального ведомства отметила, что в настоящее время в российских школах большая часть учителей — педагоги в возрасте от 45 до 52 лет, также предпенсионного возраста и пенсионного возраста. При этом педагогов в возрасте до 29 лет не больше 6%. При этом, как отметила Васильева, эта ситуация не изменится как минимум до 2029 года включительно.

Министр добавила, что на сегодня наиболее дефицитными специальностями школьных учителей являются математика, информатика и иностранный язык.

«Они, к сожалению, не меняются. Это математика, это английский язык, это информатика», — уточнила министр, добавив, что сейчас в некоторых регионах страны стали появляться запросы на подготовку учителей начальных классов.

Также по теме: Васильева отметила дефицит учителей родных языков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям глава Минпросвещения Ольга Васильева указала на дефицит учителей, преподающих родные языки, на которых говорят жители регионов. Так, по её словам, на сегодня только 24 образовательных организации среднего профессионального образования и только в 15 субъектах РФ осуществляют подготовку педагогов на 29 языках, чего явно недостаточно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане на работу в глубинку могут отправиться 180 учителей