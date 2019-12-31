Обнинск, Калужская область, , 13:21 — REGNUM Операция калужских врачей методом брахитерапии заняла первое место в ТОП-10 главных событий 2019 года рейтинга журналистов издания «Калужские Губернские ведомости», сообщает 31 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Операция калужских врачей методом брахитерапии заняла первое место в ТОП-10 главных событий 2019 года Nmicr.ru

Операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы — одно из распространенных онкозаболеваний, у пациентки с неоперабельным раком провели в медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба Обнинска Калужской области. Уникальная операция методом брахитерапии стала первой такого рода в мире. Небольшая по размеру, но агрессивная опухоль поразила костную ткань женщины. Единственная возможность справиться с тяжёлым онкозаболеванием — особый вид облучения — брахитерапия. Метод разработан в Израиле, но впервые был применен в России, для чего в Обнинск приехали онкологи с мировыми именами. Эксперты уверены, что новая технология использования альфа-излучение в лечении опухолей — прорыв. Брахитерапия безопасна для человека и эффективна. Источник с радиоактивным веществом доставляют прямо в пораженный орган с помощью игол-ниточек. Радиоактивные частицы разрушают ДНК раковых клеток, при этом подстёгивая иммунную систему человека.

Среди других главных событий уходящего, 2019 года калужские журналисты назвали известие о планах автомобильного гиганта Opel вернуться в Россию. И не исключено, что часть автопроизводства разместят в Калуге. А начался 2019 год на позитивной ноте. В январе в калужский реабилитационный центр для диких животных привезли медвежонка Машку. Мама-медведица была убита на Камчатке, молодому необученному медвежонку грозила гибель, поскольку самостоятельными медведи становятся с трёх лет. Спасли животное камчатские волонтёры: ослабленного медвежонка выходили, откормили. Однако специальных приютов в России нет, свободных мест в зоопарках и реабилитационных центрах — тоже, а выпустить в природу такого медведя нельзя, поскольку он уже ориентирован на человека и в любом случае будет идти к людям. Принять медвежонка согласились в Калуге, где Машка прекрасно прижилась. Кстати, это второй медвежонок, который нашёл приют у калужан. Годом раньше известный на всю страну медведь по имени Мансур, найденный в Тверской области и спасенный летчиками, теперь живёт под Калугой.

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