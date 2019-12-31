Хух-Хото, Китай, , 13:10 — REGNUM Первая скоростная железная дорога, связывающая столицу страны Пекин с Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Скоростной поезд Фусин (кит. «Обновление») прибыл на Восточный железнодорожный вокзал Хух-Хото около 11:54 по местному времени 30 декабря после выезда из Пекина. Время поездки между Пекином и Хух-Хото теперь сократилось до почти двух часов с восьми часов ранее. Расстояние между городами составляет 500 км.

Скоростная линия также свяжет Хух-Хото с городом Чжанцзякоу, который также примет ряд соревнований в рамках Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Отметим, что длина железнодорожных линий в Китае в 2019 году превысила 139 тыс. км, включая 35 тыс. км скоростных железных дорог. Таким образом Китая является мировым лидером в этом направлении.

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