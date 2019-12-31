Кленовское сельское поселение, , 13:27 — REGNUM В Свердловской области отремонтируют мост в Кленовском после инцидента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Теперь районные власти должны починить перила моста до 19 января 2020 года. 18 декабря 2019 года машина скорой помощи пробила перила и упала на замерзшую реку, из-за чего пострадал пассажир машины.

Если власти не успеют отремонтировать мост к сроку, то администрация будет вынуждена выплатить штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области поручили отремонтировать мост в Махнёво. Он был закрыт из-за аварийного состояния.

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