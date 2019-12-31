Владикавказ, , 13:08 — REGNUM В Северной Осетии прошла новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний». Мечты 40 детей, о которых они написали в своих обращениях к Деду Морозу, исполнили глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства и руководители муниципалитетов.

Среди них дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. У каждого из них своя мечта — от синтезатора и батута, до полета на самолете и ремонта в собственной комнате.

«Мы все в детстве верили в чудеса, так давайте сделаем так, чтобы и нынешние малыши — наши с вами юные граждане Осетии — почувствовали, что чудеса существуют, что их желания исполняются», — обратился к представителям органов власти глава республики Вячеслав Битаров.

Так, благодаря акции «Ёлка желаний» будут исполнены мечты 11-летней Арины Погосян, которая попросила спортивный инвентарь, восьмилетнего Давида Плиева, мечтавшего о скоростном велосипеде, четырехлетнего Хетага Плиева, которому необходим спортивный комплекс «Ранний старт».

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