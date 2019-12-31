Сыктывкар, , 13:08 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов поздравил жителей республики с наступающими праздниками и подвёл итоги уходящего года:

«Уважаемые жители Республики Коми!

Дорогие друзья!

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством Христовым!

Накануне этих праздников каждый из нас строит планы на будущее и вспоминает год уходящий. В 2019-ом мы приступили к реализации национальных проектов, продолжили строительство и реконструкцию больниц, детских садов, школ, клубов, спортивных объектов. В уходящем году мы приняли важное решение о формировании социального бюджета. Принят закон о ежегодном выделении дополнительно 1,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Наш регион первым в России приступил к выплатам 150 тысяч рублей при рождении первенцев. Надеюсь, это позволит кардинально изменить ситуацию с рождаемостью. Мы также увеличили расходы на содержание дорог, финансирование программы «Народный бюджет», грантовую поддержку.

Мы готовимся к 100-летию республики, делаем комфортнее наши города и районы, благоустраиваем дворы и парки, создаем новые места для отдыха. Очень важно, что всё это мы делаем вместе.

Дорогие друзья! Спасибо за то, что всем сердцем болеете за свою малую родину, трудитесь во благо республики и страны. Каждый из нас в уходящем году много и напряжённо работал, поэтому я желаю всем хорошо отдохнуть, провести новогодние праздники в кругу семьи, уделить внимание близким, почувствовать радость общения с друзьями.

Пусть 2020 год будет успешным и плодотворным, принесёт мир, согласие и благополучие в дома всех жителей нашей большой республики. Крепкого здоровья, счастья, любви, новых свершений и прекрасного праздничного настроения!»