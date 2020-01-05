Москва, , 10:30 — REGNUM На перекрестке улиц Чаянова и 2-й Тверской-Ямской с 20 января изменится схема движения. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«20 января левые повороты с ул. Чаянова на ул. 2-я Тверская-Ямская будут отменены», — говорится в сообщении. Таким образом планируют сократить время участка улицы Чаянова от пересечения со 2-й Тверской-Ямской до пересечения с улицей 3-я Тверская-Ямская.

Также сократится количество конфликтных точек, что позволит сделать участок дороги более безопасным.

В ЦОДД отметили, что для левого поворота нужно будет проехать всего 350 метров по 3-й Тверской-Ямской.

В пресс-службе центра добавили, что водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде данного участка и руководствоваться дорожными знаками.