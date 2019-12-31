Волгоград, , 13:01 — REGNUM «Тариф новогодний» ввели на маршрутном автобусе №50 в Волгограде 31 декабря. Одна поездка стоит 25 рублей, хотя накануне проехать в общественном транспорте можно было на пять рублей дешевле.

В мэрии пояснили, что маршрут №50 включён в реестр муниципальных, но коммерческие перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и могут повышать тарифы по собственному желанию, сообщает информационное агентство «Волга — Каспий».

Напомним, что муниципальный общественный транспорт Волгограда будет работать в Новогоднюю ночь по особому расписанию.

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