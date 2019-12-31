Архангельск, , 12:51 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поздравил северян с предстоящими праздниками. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы региона:

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

2019 год совсем скоро станет еще одной страницей в летописи Архангельской области, в летописи России. Это был не самый простой год. Но сложности и проблемы не уменьшили яркости событий и эмоций. Мы строили дома и дороги, обновляли учреждения здравоохранения и оснащали их современным оборудованием, обустраивали парки и скверы. Новые школы и детские сады открывали свои двери для маленьких северян. Уходящий год был насыщен культурными событиями.

Уважаемые северяне! Каждый новый год стелется перед нами новыми, ничем не тронутыми возможностями. Прокладывая путь длиною в год, мы постигаем уроки мудрости. Пусть ваши пути будут прямыми и лёгкими, с заботой и поддержкой близкими людьми, с чистыми намерениями и духовным прозрением.

Пусть новый год будет годом достигнутых целей, годом любви и счастья, годом детской радости и домашнего уюта. Добра и мира каждому дому, благополучия каждой семье!

С Новым годом! С новым счастьем!»