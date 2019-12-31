Черкесск, , 12:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии получили подарки к Новому году воспитанники детского дома в поселке Московский, дома-интерната для детей с ограниченными возможностями «Забота» и центра социальной реабилитации «Надежда». В рамках акции «Ёлка желаний» были исполнены мечты 150 детей.

В исполнении желаний детей, о которых они написали в посланиях Деду Морозу, развешанных на новогодней ёлке, принимали участие представители органов власти республики, в том числе глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, депутаты парламента и члены правительства.

«Наша главная цель, не только на Новый Год, но ежедневно окружать детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заботой и любовь», — цитирует министра образования республики Инну Кравченко РИА «Карачаево-Черкесия».