Нижний Новгород, , 12:48 — REGNUM Департамент культуры Нижнего Новгорода разыскивает жителя Санкт-Петербурга, который потерял документы на фестивале «Горьковская ёлка». Об этом департамент сообщает в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

«Поможем человеку оставить только приятные и позитивные воспоминания о «Нежном Новгороде» и его жителях», — призывают сотрудники депкульта.

Пользователи в комментариях уже нашли аккаунт жителя культурной столицы, а в департаменте отметили, что уже написали молодому человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Горьковская ёлка» открылся в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Мероприятия проходят на нескольких площадках.

На площади Минина и Пожарского работает ярмарка, каток и горка. На площади Горького также установлена ёлка, жители могут купить продукцию местных сельхозпроизводителей. По площадкам фестиваля курсирует двухэтажный новогодний автобус.

Однако в очередной раз из-за городских мероприятий страдают жители центра города и те, кто там работает. Из-за перекрытия площади Минина улица Пискунова в течение месяца принимает на себя весь поток городского транспорта. Причем отрезок от Варварской до Минина и без фестиваля загружен стоящими на обочинах автомобилями, трамваями.