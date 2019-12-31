Самара, , 13:05 — REGNUM Работу по уборке снега усиливают службы благоустройства в Самаре. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Самаре выпадет около 8−10 мм осадков. Ожидается метель с порывами ветра до 17−22 метра в секунду.

Убирать улицы города от снега днем 31 декабря вышли 242 рабочих, при этом было привлечено до 168 единиц техники. Отмечается, что в ночь на 1 января улицы города будут убирать около 240 единиц техники.

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