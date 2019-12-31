Москва, , 12:46 — REGNUM Жителям Москвы объяснили, где и как в новогоднюю ночь можно самостоятельно запустить фейерверки, рекомендации опубликованы на портале мэра столицы.

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В каждом административном округе города подготовят специальные площадки. Запустить новогодние фейерверки самостоятельно можно будет на 87 площадках.

В Центральном АО выделили одно место для запуска, в Восточном АО откроют 24 площадки, в Северном АО — 10, в Юго-Западном АО организуют восемь площадок для запуска праздничных салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, фейрверки и салюты в новогоднюю ночь в Москве пройдут на 30 различных площадках.

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