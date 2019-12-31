Рязань, , 12:54 — REGNUM Автопарк муниципального предприятия «Управление рязанского троллейбуса» 31 декабря пополнился пятью машинами. Троллейбусы переданы городу в рамках договоренности между губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Старые рязанские троллейбусы будут постепенно выводить из эксплуатации, из 130 используемых машин 50 практически полностью выработали свой ресурс. В управлении транспорта отметили, что поступившие троллейбусы находятся в хорошем состоянии. После прохождения технического обслуживания они будут полностью готовы к выходу на линии. Их распределят на наиболее востребованные маршруты — №№1, 3, 5, 9, 16.

Для обновления автопарка в Рязань приедут ещё 73 машины. Вторая партия столичных троллейбусов прибудет в Рязань 4 января.