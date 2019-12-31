Воронеж, , 12:41 — REGNUM Новогодней погоды жителям Воронежской области в ночь на 1 января ждать не приходится — несмотря на прогнозы, снег до региона так и не дошёл, не оставляют надежды и ожидания синоптиков и непосредственно на новогоднюю ночь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Днём 31 декабря в Воронеже будет около нуля градусов, в ночь на 1 января также будет в районе нуля. Облачно с прояснениями, при этом синоптики всё же не исключают слабый снег. В первый день нового 2020 года будет также тепло, температура не опустится ниже нуля. Снег, если и пойдёт, то небольшой.

В ночь на 2 января температура опустится до семи градусов мороза, однако днём составит около двух градусов ниже нуля. 3 января вновь потеплеет — до плюс одного, прогнозируются осадки, но не такой долгожданный снег, а дождь.