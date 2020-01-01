Москва, , 14:36 — REGNUM В 2020 году запланирована замена систем электроснабжения в более чем 250 домах Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Замену систем электроснабжения в жилых домах проведут в рамках программы капитального ремонта в 2020 году. «При капитальном ремонте внутридомовой системы электроснабжения осуществляется полная ее замена», — говорится в сообщении.

Специалисты заменят поэтажные щитки и вводно-распределительные устройства, а также проложат кабели-каналы, лотки, затянут в них силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.

В местах общего пользования установят энергосберегающие светильники. Они будут оборудованы системой управления освещением.