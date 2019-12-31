Цхинвал, , 12:38 — REGNUM Сотрудники полиции Южной Осетии перешли на усиленный режим дежурства. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба МВД республики.

Сообщатся, что усиленный режим будет сохраняться до особого распоряжения главы МВД. План охраны правопорядка будут обеспечивать порядка 500 правоохранителей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Южной Осетии были запрещены любые виды пиротехнических изделий. В период новогодних праздников торговые точки проверяют, а продавцов, нарушивших запрет, штрафуют.