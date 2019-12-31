Красногорск, , 13:43 — REGNUM В Подмосковье в 2020 году вступят в силу сразу несколько новых законов. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Первая категория нововведений касается мер социальной поддержки беременных и кормящих женщин, а также семей с маленькими детьми. Так, с 1 января 2020 года ожидающие ребенка женщины, а также матери малышей могут в заявительном порядке оформить выплаты на питание: по 1400 рублей в месяц при детях до года; по 600 рублей при детях от года до трех лет; по 400 рублей для беременных.

Также выросли размеры следующих пособий: до 322 тыс. рублей вырос максимальный размер пособия по беременности и родам; почти до 28 тыс. рублей увеличили ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет; размер маткапитала составил 466,6 тыс. рублей.

Прожиточный минимум пенсионера в 2020 году в Подмосковье установлен на уровне 9908 рублей. Увеличена стоимость трудового патента для иностранцев 5100 рублей в месяц. Ранее в Мособлдуме также приняли закон о запрете на продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах. Запрет вступит в силу в июне 2020 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье принят закон о запрете продажи пива в жилых домах. Согласно новому закону, запрещена продажа слабоалкогольных напитков в торговых объектах, вход в которые организован через двор или торец жилого дома. Запрет не коснется заведений общепита и крупных сетевых магазинов.

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