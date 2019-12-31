Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии в первые дни нового года снегопады продолжатся, при этом ожидается резкое похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в новогоднюю ночь ожидается метель, 1 и 2 января снег в республике продолжится. В первый день нового года в Чебоксарах сугробы могут вырасти ещё на 5−10 см, затем ненадолго похолодает до — 13 градусов.

3−4 января Чувашия окажется в тёплом секторе циклона, поэтому прогнозируется значительное потепление, температура может достигнуть +4 градусов. При этом резко усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 16 м/с.

5−7 января под влиянием антициклона ветер утихнет, осадков не ожидается. Температура воздуха останется выше климатической нормы. Но в ночь с 6 на 7 января при прояснениях может похолодать до — 15 градусов, а уже 8 января ожидается метель.