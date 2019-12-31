Паданг, Индонезия, , 12:28 — REGNUM В Индонезии расцвел цветок раффлезии более одного метра в диаметре, сообщает Antara.

По данным центра охраны природных ресурсов, диаметр цветка в индонезийском округе Агам на Суматре составляет 111 см.

Издание отмечает, что по своему размеру цветок побил рекорд. В 2017 году самый крупный цветок раффлезии достиг в диаметре лишь 107 см.

Индонезия является местом обитания 15 из 31 вида раффлезии в мире, а на острове Суматра насчитывается 11 видов.

Напомним, раффлезии примечательны своими огромными необычными цветками, некоторые из которых достигают диаметра более одного метра и массы более десяти килограммов.